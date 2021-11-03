العراق ومصر يبحثان مشروع الربط الكهربائي الثلاثي



بحث وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل، مشروع الربط الكهربائي الثلاثي، ومراحل تقدم العمل فيه.

واستعرض الجانبان،وفقا للوكالة الوطنية العراقية، آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في إطار المجلس التنسيقي العراقي المصري الأردني المشترك، فضلا عن مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية في مجالات السكن، والطرق والجسور، التي سيجري تنفيذها من قبل الشركات المصرية في عدد من المحافظات العراقية.