تداول 15 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد





أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 15 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 4 سفن. كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وأشارت الهيئة إلى أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.