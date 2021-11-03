ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة



شهد ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة. وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10081 طنا، تشمل رمل وفوسفات ونترات وأسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48475 طنا، تشمل قمح وأبلاكاش وخشب زان وذرة ورؤوس ماشية.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1360 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن ومالطا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا ونيوزلاندا وفرنسا وإسبانيا وهونج كونج وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 181 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1397 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115733 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131138 طنا، كما غادر قطار واحد بحمولة إجمالية 1146 طن قمح، متجها إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3950 شاحنة.