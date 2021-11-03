ننشر رابط وخطوات سداد المصروفات الدراسية الحكومية

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط لسداد المصروفات الدراسية الحكومية، بدلًا من عناء الذهاب إلى مكاتب البريد لسداد المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الجديد 2021/ 2022، والذي بدأ تزامنا مع انطلاق الدراسة، وذلك تيسيرًا على الطلاب والأهالي في ظل الغلاء وارتفاع أسعار المستلزمات الخاصة بالدراسة من كشاكيل وكتب وملابس وغيرها.

رابط سداد المصروفات الدراسية الحكومية



يمكن الآن سداد المصروفات الدراسية الحكومية من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنــــــــا).

طرق سداد المصروفات الدراسية



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى إمكانية سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا عن طريق كروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية:-

خطوات سداد المصروفات الدراسية الحكومية إلكترونيا



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لاستخدام رابط سداد المصروفات الدراسية الحكومية والرسمية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق اتباع الخطوات التالية.

- في البداية وبعد الدخول على الرابط المخصص لسداد المصروفات الدراسية، ادخل الرقم القومي لولي الأمر.

- وبعدها ادخل كلمة المرور التي قام ولي الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به.

- ثم انقر على خيار تسجيل الدخول.

خطوات إنشاء حساب لولي الأمر



من أجل امتلاك حساب لولي أمر الطالب، يجب عليك الدخول على هذا الرابط (اضغط هنـــــــــــــا).

من أجل إنشاء حساب على ولي الأمر ادخال البيانات الأساسية المطلوبة الموجودة على بطاقة الرقم القومي من الاسم والعنوان والمحافظة، وإدخال رقم الموبايل والتليفون الأرضي والبريد الإلكتروني.

وبعدها يجب على ولي الأمر اختيار كلمة مرور لا تقل عن 8 حروف وأن تحتوي على حروف وأرقام، ثم الضغط على أيقونة تسجيل لتجد حسابك الخاص تم إنشاؤه.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار حرصها على المساهمة في التيسير على أولياء الأمور وتخفيف الأعباء المالية عليهم بما لا يخل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، قرارا بإعفاء بعض الفئات من سداد المصروات الدارسية، حيث يمكن لطالب أو ولي الأمر الراغب في ذلك التوجه للشؤون الاجتماعية في المدرسة، وعمل بحث اجتماعي يفيد بعدم قدرته على سداد المصروفات الدراسية.