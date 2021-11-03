قياس سرعة النت.. أفضل المواقع والتطبيقات لهواتف الأندرويد والآيفون

يريد الكثير من الأشخاص معرفة سرعة النت ولكن لا يعرفون الطريقة الإلكترونية التي تتم من خلالها عملية قياس سرعة النت، وأيضًا الأشخاص الذين يشعرون بأنهم لم يحصلوا على الخدمة الصحيحة التي دفعوا من أجلها، ويجهل الكثير منا كيفية قياس سرعة الإنترنت .

ونقدم لكم في السطور التالية كافة الطرق التي يمكن للناس استخدمها لقياس سرعة النت بكل سهولة، معرفة السرعة بالميجابايت لاكتشاف المشكلة التي قد يواجها المستخدم.



طريقة قياس سرعة النت



تشير سرعة الإنترنت إلى السرعة التي تنتقل بها البيانات أو المحتوى من الشبكة العالمية إلى الكمبيوتر المنزلي أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي. ويتم قياس سرعة هذه البيانات بالميغابت في الثانية. حيث إن 1 ميغا بايت يساوي 1،024 كيلو بت.

كما يتم تعريف اتصال الإنترنت عالي السرعة المعروف باسم النطاق العريض، وهي سرعات تنزيل لا تقل عن 768 كيلوبت في الثانية وسرعات تحميل لا تقل عن 200 كيلوبت في الثانية. ويمكن شرح الفرق بين سرعات التنزيل وسرعات التحميل بالطريقة التالية:

تشير سرعة التنزيل إلى معدل نقل البيانات الرقمية من الإنترنت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بينما سرعة التحميل هي معدل نقل البيانات عبر الإنترنت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مواقع لقياس سرعة النت

يتم قياس سرعة الإنترنت على الحاسوب عن طريق متصفحات الإنترنت ومن خلال مواقع متخصصة تقدم مثل تلك الخدمات، وربما تكون أشهرها على الإطلاق تلك التي تقدمها شركة أوكلا Ookla الأمريكية من خلال موقعها الشهير speedtest.net الذي يقدم تلك الخدمة على نطاق عالمي بالتعاون مع مزودي خدمات الإنترنت هناك.

ويمكن الولوج إلى ذلك الموقع من خلال جميع متصفحات الإنترنت المعروفة مثل غوغل كروم ومايكروسوفت إيدج وموزيلا فايرفوكس وأوبرا. وأهم ما يميز ذلك الموقع هو تقديمه لبيانات تفصيلية لسرعة التحميل ورفع البيانات أيضًا، كما يمكن قياس سرعة الإنترنت الحقيقية على الحاسوب عن طريق موقع آخر يفضله البعض، وهو Fast.com كما توجد العديد من المواقع المشابهة.

تطبيقات لقياس سرعة النت

يستطيع مستخدمو الهواتف الذكي والأجهزة اللوحية قياس سرعة الإنترنت من خلال الدخول إلى المواقع المتخصصة والتي ذكرنا اثنين منها في الأعلى من خلال متصفحات الإنترنت على تلك الأجهزة، وقد لا تكون هذه الطريقة الأفضل لذلك الأمر، وينصح باستخدام التطبيقات المتخصصة بقياس سرعة الإنترنت مثل تطبيق Speed Test الذي تقدمه أوكلا، وتطبيق Fast أيضًا.

وما يميز تلك التطبيقات هو أنها مجانية تمامًا ولا تحتاج للاشتراك بها، بينما توجد بعض التطبيقات الجيدة الأخرى التي توفر معلومات بسيطة للغاية بشكل مجاني مثل تطبيقة Analiti، الذي يقدم معلومات وافية حول الأمور المتعلقة بسرعة الإنترنت ولكنك بحاجة لدفع رسوم اشتراك شهرية أو سنوية للاستفادة من المعلومات الكثيرة التي يوفرها، ومعظم تلك المعلومات لا يحتاجها مستخدم الإنترنت العادي.



أما ستخدمي هواتف الآيفون ونظام iOS، فإنهم قادرون على قياس سرعة الإنترنت لديهم بالطريقة ذاتها من خلال متصفحات الإنترنت سفاري أو غوغل كروم أو أي متصفح آخر، كما تتوفر في متجر التطبيقات الخاص بشركة أبل App Store يحتوي على العديد من التطبيقات المجانية والمدفوعة لقياس سرعة الإنترنت.

ونذكر منها تطبيق Meteor الذي تقدمه شركة OpenSignal، ويستطيع هذا التطبيق قياس سرعة الإنترنت من خلال هواتف الآيفون ويقدم معلومات حول التحميل والتنزيل، كما يتميز بقدرته على قياس سرعة الاتصال بخوادم الألعاب وسرعة الاستجابة، وذلك عند تشغيل تطبيقات تلك الألعاب.

من جهة أخرى، تفرض أوكلا نفسها من خلال تطبيق Speed Test المخصص لنظام التشغيل iOS. كما تقدم شركة نتفليكس Netflix بالتعاون مع Fast تطبيقًا متخصصًا يوفر معلومات بسيطة حول سرعة الاتصال بالشبكة.