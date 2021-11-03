3 وصفات نباتية لذيذة بأقل التكاليف.. جربيها

يحبث العديد من النباتيين عن وصفات نباتية مناسبة تشمل جميع العناصر الغذائية وتعوضهم عن البروتين الموجود في اللحوم، لذلك نقدم لكم في السطور التالية 3 وصفات نباتية لذيذة بتكاليف اقتصادية.

3 وصفات نباتية اقتصادية

وصفات نباتية.. الخضار المشوية مع الروزماري

المقادير

ربع كوب من زيت الزيتون

أربع بصلات كبيرة الحجم

حبتان كبيرتان من الجزر

ست حبات من البطاطس المسلوقة والمقشرة والمقطعة إلى قطع كبيرة

ستة فصوص من الثوم

القليل من أعواد الروزماري الطازجة

رشة من الملح

طريقة التحضير

تتبيل الخضار بكلٍ من: زيت الزيتون، الملح والروزماري، ثمَّ وضع الخضار على صينية شوي ساخنة على الشواية وتركها إلى أن تصبح مائلة إلى اللون الذهبي المحمرمع الإستمرار في التقليب.

وضعها في طبق التقديم ثمَّ تقديمها إلى جانب المشاوي.

وصفات نباتية.. بطاطس الكروكيت مع الأعشاب

المقادير

500 جرام من البطاطس المسلوقة

200 جرام من فتات الخبز “البقسماط”

100 جرام من كلٍ من: جبنة الشيدر المبشورة والطحين

400 جرام من أوراق البصل المقطعة والكزبرة المقطعة وإكليل الجبل المقطع والبقدونس المقطع.

أربع بيضات.

طريقة التحضير

تسخين مقلاة عميقة على درجة حرارة مئتين درجة مئوية.

خلط البطاطس جيدًا في قدر مع جميع الأعشاب والجبنة الشيدر ثمَّ تشكيلها إلى أراص كروكيت.

وضع أقراص الكروكيت في الطحين ثم بالزبدة ثم بالبيض المخفوق ثمَّ في فتات الخبز إلى أن يتم تغطيتها تمامًا.

تحمير البطاطس في المقلاة إلى أن تصبح مائلة إلى اللون الذهبي ثمَ رفع البطاطس عن النار ووضعها في صحن للتقديم ثم تقديمها.

وصفات نباتية.. هليون بصلصة العسل والثوم

المقادير

نصف كوب من كلٍ من: مشروب الزنجبيل الغازي والخردل الديجون.

ثلث كوب من العسل

750 جرامًا من الهليون الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

أوراق الزعتر المجففة المطحونة

فص من الثوم المفروم

فص من الثوم المقطّع للتزيين

طريقة التحضير

وضع الهليون في الماء المملح المغلي وطهيه مع تغطية القدر لمدة دقيقتين أو إلى أن يصبح لينًا ثمَّ تصفيته.

خلط كلٍ من الخردل، مشروب الزنجبيل الغازي، العسل، الثوم، الزعتر والملح ثمَّ صب الخليط على الهليون المطبوخ. تزيينه بالثوم المقطّع ثم تقديمه.