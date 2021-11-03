ميتا تغلق نظام التعرف على الوجه بفيسبوك

أعلن موقع فيسبوك عن إغلاق نظام التعرف على الوجه الخاص بالموقع في الأسابيع المقبلة، بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها من جهات حقوقية وحكومية في الولايات المتحدة والعالم.

وسيقوم الموقع بعد هذا القرار بحذف بيانات أكثر من مليار مستخدم قامت بجمعها خلال السنوات الماضي، كما ستقوم تبعًا بإيقاف ميزة تسمية الأشخاص تلقائيًا عند رفع صور على المنصة كونها كانت تستخدم تقنيات التعرف على الوجه لمعرفتهم.

تقول، إن السبب الذي دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار يتمثل في القلق البالغ حول تقنيات التعرف على الوجه والقوانين المنظمة لهذه التقنيات.

تأتي هذه الخطوة من الشركة بعد أيام من تغيير اسم الشركة الأم إلى ميتا للتركيز على تطوير تقنيات وحلول الواقع المعزز والمحتوى ثلاثي الأبعاد، كخطوة إضافية لتطبيقات التواصل الاجتماعي.