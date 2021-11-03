استشاري تغذية علاجية: هذا أفضل عمر لخفض الوزن من خلال الألياف الغذائية (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لخفض الوزن من 8 لـ12 كيلو في الشهر، من خلال تناول بعض الألياف الغذائية في صورة كورسات معينة، مشيرًا إلى أن خفض الوزن من خلال كورسات الألياف، يجب أن يبدأ بعد سن البلوغ حتى آخر العمر.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الألياف الغذائية بالنسبة للشخص الذي لا يعاني من مرض السمنة إذا تناول مفيدة من الناحية الصحية بشكل كبير للغاية.

وأشار إلى أن الكورسات التي تحتوي على الألياف الغذائية تمنع امتصاص الدهون، وليس لها أي أعراض جانبية، ويفضل تناول الفيتامينات بعد تناول الألياف الغذائية بعدة ساعات أي بعد تخلص الجسم.