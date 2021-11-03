بمحرك V8.. فورد تكشف عن سيارتها الجديدة "برونكو DR"

سيارات
فورد برونكو DR
فورد برونكو DR
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أعلنت  شركة فورد الأمريكية الكشف بشكل رسمي عن أقوى نسخة من برونكو  بإنتاج محدود وهي برونكو  فئة DR .

تأتي برونكو DR مخصصة للطرق الوعرة فقط، وليست مرخصة للقيادة على الطرق العامة! يمكن ملاحظة التصميم المختلف للسيارة ونظام التعليق المرتفع، تحت غطاء المحرك وضعت فورد محرك V8 سعة 5.0 لتر طبيعي التنفس ينتج أكثر من 400 حصان.

وعن نظام التعليق، تأتي السيارة بمخمدات DSSV وقنوات 80 ميليمتر، تتوفر أذرعة توازن من الألومينيوم ويزيد قفص الحماية من ثبات السيارة وصلابتها. تقول فورد إنها زادت ارتفاع التعليق الأمامي بنسبة 55% أكثر من فئة Badlands القانونية للطرق.

ويذكر أن شركة فرود تخطط لإنتاج 50 نسخة فقط من السيارة، وحددت سعر 250،000 دولار لكل منها.

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