في 15 دقيقة.. طريقة عمل شوربة البطاطس اللذيذة

تعتبر شوربة البطاطس من أكثر الأكلات الدافئة والمفيدة في فصل الشتاء، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم االإنسان، لذلك نقدم لكم في السطور التالية طريقة عمل شوربة البطاطس اللذيذة في 15 دقيقة فقط.

طريقة عمل شوربة البطاطس



مقادير شوربة البطاطس



- البطاطس: 2 حبة (مقشرة ومفرومة)

- جبنة إيمانتال: ربع كوب (مبشورة)

- البصل: 1 حبة (مبشور)

- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة

- مرق خضار: 3 اكواب

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب: ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير شوربة البطاطس



سخني الزيت في قدر وأضيفي البصل وشوحي لمدة 5 دقائق.

أضيفي البطاطس والملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق أخرى.

أضيفي المرق والجبن وغطي القدر واتركي الشوربة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج البطاطس.

اهرسي الشوربة في الخلاط وأضيفي جوزة الطيب وقدميها ساخنة.