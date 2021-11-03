تعرف على خطوات التحويل للمسافرين للحصول على لقاحات كورونا المعتمدة

يشترط السفر للخارج التطعيم بلقاح كورونا، وهو يعد من اللقاحات المعتمدة لدى دول السفر، وبهذا الشأن أتاحت وزارة الصحة والسكان، خطوات التحويل للحصول على لقاحات كورونا المعتمدة للمسافرين، عبر موقع لقاح كورونا، حيث يمكنكم بعد التسجيل الحصول على اللقاحات المعتمدة لدى دول السفر خلال 72 ساعة بعد تدوين أسمائهم عبر موقع وزارة الصحة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات التحويل للمسافرين للحصول على لقاح كورونا، وهي كما يلي:

خطوات التحويل للمسافرين للحصول على لقاح كورونا



- الدخول إلى موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان (اضغط هنــــــــــا).

- اضغط على متابعة الطلب.

- إدخال رقم الطلب وآخر 4 أرقام في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- الضغط على طلب التحويل للمسافرين.

- الإجابة على الأسئلة التي تظهر، وهي: «سبب السفر، جهة السفر، تاريخ السفر المتوقع، المحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها، والمركز»، ثم الضغط على تأكيد.

- انتظار رسالة بالموعد والمركز المخصص للتطعيم، والتي غالبا تكون خلال 72 ساعة من التقديم.



فئات المسافرين أصحاب الأولوية لتلقي اللقاح



وحددت وزارة الصحة والسكان، فئات المسافرين الذين لهم الأولوية للحصول على اللقاح، كما يلي:

- المسافرون للعمل بالخارج. المسافرون لتلقي العلاج بالخارج.

- المسافرون لغرض الدراسة «سواء تعليم جامعي أو ما بعد الجامعي».



ووضعت وزارة الصحة المصرية عدد من الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا في الموجة الرابعة، تتضمن حصول المواطنين على لقاح كوفيد 19، والامتناع عن التدخين، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات، والحرص على ارتداء الكمامة خارج المنزل، خاصة في الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين باستمرارا، والتباعد الاجتماعي بين الأفراد.