يبحث العديد من رواد السوشيال ميديات عن حالات واتس مكتوبة لمشاركتها مع الأهلي والأصدقاء، حيث تعبر حالات الواتس عن مشاعر الناس الذين يشاركونها، وتستمر حالة الواتس لمدة 24 بعد نشرها ثم تختفي.

حالات واتس مكتوبة لجميع الأعمار والأذواق

ونقدم لكم فيما يلي حالات واتس مكتوبة لجميع الأعمار والأذواق، لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء والتعبير عن مشاعركم، وإليكم حالات واتس:

حالات واتس