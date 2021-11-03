حالات واتس مكتوبة لجميع الأعمار والأذواق
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يبحث العديد من رواد السوشيال ميديات عن حالات واتس مكتوبة لمشاركتها مع الأهلي والأصدقاء، حيث تعبر حالات الواتس عن مشاعر الناس الذين يشاركونها، وتستمر حالة الواتس لمدة 24 بعد نشرها ثم تختفي.
حالات واتس مكتوبة لجميع الأعمار والأذواق
ونقدم لكم فيما يلي حالات واتس مكتوبة لجميع الأعمار والأذواق، لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء والتعبير عن مشاعركم، وإليكم حالات واتس:
- إن كثرة الصراعات والصخب يمكن أن تحولك إلى شخص لا يبالي.
- لا تغرك البدايات ولا تسعى للنهايات.
- سلامًا على من دعو لنا بالخير ونحن لا نعلم.
- الحب لا يعني أن تعزل الحبيب عن العالم، ولكنه يعني أن تترك حبيبك وسط الزحاف وأنت تثق من أنك في قلبه.
- أحيانًا تكون الطريقة الوحيدة لإسعاد من تحب أن تبتعد عنه.
- قبل أن تخوض حربًا من أجل أي شيء يجب أن تتأكد من أنه يستحق ذلك.
- الحب يقصد به تقبل واحتواء الطرفين بعضهم بعضًا فإذا قل التقبل والاحتواء قد ضاع الحب.
- جزء مني يضحك والآخر يبكي والثالث لا يبالي هذا ما فعلته بيا الحياة.
- كوني قوية صامدة مثل دمشق، ألا تريها تدمر بالكامل ومازالت تفوح منها رائحة الياسمين.
- كم مثل الحياة رافق الجميع ولكن لا تتمسك بأحد.
- ليقترب منك كل ما هو جميل عليك أن تقترب من الله.
- أنا أنثى لا تتكرر بالعمر مرتين، أنا أنثى تملأ ذاكرة قلبك وعقلك بتفاصيلي.
- وعندما رأو جمالها قالوا عجبًا لقلبك كيف لا يتمزق.
- كل شعور تكتمة يأخذ من عافيتك فعليك أن تبوح بما في قلبك.
- قد يكون الجرح الذي أصاب قلبك هو المنفذ الوحيد لدخول النور إليه.
- الشخص الوحيد الغني هو الذي يملك أصدقاء حقيقيين.
- الصداقة هي الوردة الوحيدة التي لا تحتوي على شوك.
- الحب يا صديقة هو أن أدعوا لكي خفية.
- الصداقة تشبة صحة الإنسان لا يمكن أن تشعر بقيمتها سوى عندما تفقدها.
- الصداقة عادة ما تبدأ عندما تشعر أنك شخص صادق مع الناس ولا تجامل.
- علاقاتنا بالاصدقاء دائمًا ما تبدأ قوية للحد الذي يجعلنا نشعر بأننا لن نفترق وتنتهي بقوة أيضًا للحد الذي يجعلنا نشعر أننا لن نلتقي.
- الصديق الحقيقي هو الذي يبقى معك عندما يغادر الجميع.
- بين الاصدقاء الصمت هو الوسيلة للتعبير على المشاعر أكثر من الحديث.
- لن يفرقنا الطريق وفي الجنة يا صديقي سوف نلتقي.
- قيل ان الصداقة هي مزيج من الحب مع الاهتمام والاحتواء والصدق إذا فقد أحدهم لا تدوم الصداقة.
- الصداقة؛ ليست هي القائمة الطويلة بأسماء الأشخاص في هاتفك أو دفترك بل هي في وجود أشخاص يساندونك في قوتك وضعفك في حياتك.