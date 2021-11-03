عاجل.. وفاة وزير الداخلية الأسبق

توفي اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، مساء اليوم الأربعاء، حيث أكدت مصادر مقربه منه، نبأ وفاته، في منزله، عن عمر ناهز 86 عاما، وهو من مواليد محافظة الشرقية.

يشار إلى أن اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، تعرض لمحاولة اغتيال؛ حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد في عام 1993، تفجير نفسه في موكبه، وقد تم قتل عضو التنظيم، بينما أصيب اللواء حسن الألفي وعدد من حراسه.

وتولى الراحل حسن الألفي مسئولية وزارة الداخلية في الفترة من ١٩٩٣ حتى ١٩٩٧، خلفًا للواء محمد عبدالحليم موسى، وكانت المواجهات بين الداخلية والجماعة على أشدها وتحولت الجماعة من سياسة الاغتيالات إلى محاولة تدمير الدولة المصرية، وتخريب اقتصادها عن طريق ضرب السياحة، واتبع حسن الألفي سياسة تجفيف المنابع وبدأ اقتلاع إرهاب الجماعة من جذوره واقتحام الأماكن التي تختبئ بها قيادات وعناصر الجماعة في الزراعات والجبال.