المالية: اخضاع الدروس الخصوصية للضرائب لا يمنحها شرعية (فيديو)

توك شو
محمد معيط - وزير
محمد معيط - وزير المالية
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علق طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب،  على مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، قائلًا:" هذا القرار يتوافق مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة".

وتابع "عبد السلام"،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،  أن مطالبة مصلحة الضرائب  السناتر الدروس الخصوصية بدفع الضرائب  لا يمنحها الشرعية،  مشيرًا إلى أن عدم ترخيص النشاط، ليس مبررا لخضوعه للضريبة.

 ولفت إلى أن 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرًا، لافتا إلى أن المصلحة تنفذ حملات مستمرة لحصر المتهربين من تحصيل الضرائب. 

الدورس الخصوصية وزارة المالية ضريبة الدخل أحمد موسى مصلحة الضرائب
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