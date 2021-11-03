حقوق إنسان البرلمان: غلق 12 سجنا في مصر بعد افتتاح مركز وادي النطرون

كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، قائلًا إنه يتوافق مع المعايير والأكواد الدولية لمراكز احتجاز الخارجين عن القانون، وأن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكد ذلك خلال زيارته للمركز.

وأضاف “رضوان”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”، أن مصر تعمل على تغيير المفاهيم وتغيير مصطلح المسجون إلى النزيل، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام والآليات المرتبطة بهذا الأمر من خلال برامج وحزم تدريب لإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع بعد خروجهم.

وأشار إلى أن مركز وادي النطرون يأتي في إطار المفهوم الجديد، لافتا إلى أنه تم استبدال مصطلح العنابر بغرف الاستضافة بحد أقصى 16 شخصا في كل غرفة و8 أشخاص كحد أدنى للغرفة الواحدة، وهي أماكن آدمية بمعنى الكلمة.

ونوه بأن المراكز تحتوي على شاشات عرض في كل جناح لبث مواد إعلامية تثيقيفية وتنويرية في شتى المجالات، بالإضافة إلى ملاعب مفتوحة داخل هذه المراكز وتجهيزات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لكي تتواكب مع الأكواد الدولية.

وأشار إلى أنه سيتم غلق ما يقرب من 12 سجنا على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مركز وادي النطرون.