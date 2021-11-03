سوريا تسعى لرفع الدعم عن 800 ألف شخص بنهاية العام الحالي



تسعى سوريا لرفع الدعم عن سلع أساسية مثل الخبز والبنزين لنحو 800 ألف من مواطنيها الأكثر ثراء بحلول نهاية العام الجاري، وأرجعت الحكومة السبب في ذلك للمساعدة في تخفيف العبء على مالية الدولة.

وقال وزير التجارة السوري عمرو سالم في مؤتمرا صحفيا "الحكومة ستواصل الدعم لمن يستحق وقرارها هو ألا يحرم أي مواطن مستحق".

وستؤثر هذه الخطوة على أصحاب الدخول المرتفعة العاملين بالقطاع الخاص الذين يمكنهم شراء السلع الأساسية ببطاقات تموينية بتكلفة مخفضة.

وأضاف سالم بأن هناك مسعى لاستبعاد من لا يستحق الدعم قبل نهاية العام، لافتًا إلى أن هناك فئات لا تحتاح للدعم والوزارة وضعت معايير للشرائح المستبعدة من الدعم.

وكانت سوريا قد استحدثت نظاما للبطاقات التموينية لتخفيف نقص مزمن في السلع الأساسية.

وبحسب البنك الدولي وخبراء اقتصاديين مستقلين، وزادت الحكومة رواتب العاملين بالقطاع العام بشكل حاد وسط قفزات في التضخم. وانكمش الاقتصاد السوري نحو 60% منذ بداية الحرب.