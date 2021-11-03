الصين تستهدف خفض في متوسط استخدام الفحم لتوليد الكهرباء بحلول 2030



بعد أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) فيجلاسجو باسكتلندا، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية الأربعاء 3 نوفمبر أنها تستهدف خفضا بنسبة 1.8% في متوسط استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان من جانب الصين في مسعى لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ولم يشر بيان بيان لجنة التنمية والإصلاح إلى مؤتمر الأمم المتحدة والذي غاب عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان متوسط استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الصين قد تراجع بنحو 17.4% على مدار الأعوام الخمسة عشر حتى 2020.

والصين تعهدت بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060، وتُعد هي أكبر مصدر للانبعاثات الغازية المسببة لارتفاع درجات الحرارة في العالم.