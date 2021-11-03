مع اقتراب الشتاء.. تعرف على الفرق بين أعراض الأنفلونزا وكورونا

يحرص العديد من المواطنين على أخذ لقاح الأنلفلونزا للوقاية من الإصابة بها خلال فصل الشتاء، وتحديدًا الأشخاص المصابين بالحساسية والربو باعتبارهم الفئة الأكثر للإصابة، وخلال العامين الماضيين، أصبح مرضى الأنفلونزا لا يعرفون الفرق بين أعراض الأنفلونزا وكورونا، ما يجعلهم يلجأون للعزل المنزلي، خوفًا من نقل المرض للآخرين.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، الفرق بين أعراض الأنفلونزا وكورونا، التي جاءت كالتالي:

الفرق بين أعراض الأنفلونزا وكورونا

أعراض الأنفلونزا:



- الشعور بالصداع المتفاوت على فترات مختلفة.

- الشعور بالقشعريرة.

- وجود سعال جاف.

- الإصاب بالحمى بقيمة تتراوح بين 38 و41 درجة خصوصا عند الأطفال.

- ترتفع درجة الحرارة بسرعة خلال الـ 24 ساعة الأولى وربما تستمر لمدة أسبوع.

- الشعور بآلام العضلية التي ربما تشمل جميع عضلات الجسم ولكنها تتركز في الرجلين وأسفل الظهر.

- الشعور بآلام الشديدة في المفاصل.

- الشعور بألم أو حرقان في العينين عند النظر للضوء.

- عند انحسار الأعراض العامة تبدأ أعراض الجهاز التنفسي مثل ألم الحلق والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين.

عادة تزول أعراض المرض الحادة بعد 5 أيام ويتعافى معظم المرضى خلال أسبوع أو أسبوعين.

أعراض فيروس كورونا:



- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- السعال الجاف.

- الحمى الشديدة.

- الإسهال.

- تغير لون أصابع اليد أو ظهور طفح جلدي.

- الشعور الشديد بالإرهاق.

- صعوبة التنفس والشعور بالضيق في منطقة الصدر.

- إحمرار العينين أو تهيجهما وإصابتهم بالالتهابات.

- فقدان القدرة على الحديث أو الشعور بالتشوش الكبير عند الكلام والحديث مع الآخرين.