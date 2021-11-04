تعرف على متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة حتى الاثنين المقبل

تستعرض بوبة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية تفاصيل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة حتى الاثنين المقبل، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نسبة الرطوبة المتوقعة حتى الإثنين المقبل، معلنة أن الطقس يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وعن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة إليكم التالي:



متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة:



- متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري:



العظمى ليلا 80 - 86



الصغرى نهارا 30 - 35%



-متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في السواحل الشمالية:



العظمى ليلا 88 - 90%



الصغرى نهارا 35 - 40%



-متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في جنوب سيناء:



العظمى ليلا 50 - 55%



الصغرى نهارا 25 - 30%



-متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في شمال الصعيد:



العظمى ليلا 35 - 40%



الصغرى نهارا 20 - 25%



-متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة في جنوب الصعيد:



العظمى ليلا 28 - 30%



الصغرى نهارا 14 - 18%

وعن حالة لطقس اليوم الخميس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.