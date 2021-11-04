الأرصاد تعلن: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة تسجل 28 درجة،مثل العظمى في الإسكندرية فتسجل 28 درجة أيضا، ولكن أسوان تصل العظمى بها لـ35 درجة.

استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس معتدل على القاهرة الكبرى

وأشارت الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الخميس الموافق 4 من نوفمبر لعام 2021 ميلاديا، إلى أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

طقس حار على جنوب سيناء

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتسجل أسوان درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة

حالة الطقس المتوقعة خلال ساعات الليل

وعن حالة الطقس ليلا، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



نشاط رياح وشبورة كثيفة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس نشاط رياح مع شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات ومدن الجمهورية، تتمثل في التالي:

درجات الحرارة المتوقعة.. القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة المتوقعة.. الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة المتوقعة.. مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة المتوقعة.. سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة المتوقعة.. قنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة المتوقعة.. أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة