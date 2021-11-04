تفاصيل أزمة الفنانة مايان السيد مع الجمهور

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد اليوم الخميس الموافق الـ4 من نوفمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما نشرت صورة لها عبر "إنستجرام" على حسابها الشخصي.

مايان السيد

وتعرضت مايان السيد إلى هجوم كبير ن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور "إبطها"، لتبدأ أزمة جديدة بين النجمة الشابة والجماهير التي انتقدت إطلالتها.

إطلالة مايان السيد

وأطلت مايان السيد على جمهورها بطلالة صيفية وفستان "مشجر" مكشوف من الأعلى، وتمسك شعرها ةترفع يدها، ليظهر "إبطها" وتبدأ تعليقات الجمهور.

استياء مايان السيد

أعربت الفنانة الشابة مايان السيد، عن استيائها بسبب الإنتقادات التي تتعرض لها دائمًا من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

رد مايان السيد

وردت مايان السيد على منتقديها ولم تكتفي بالصمت، حيث شاركت منشورا لخا عبر إنستتجرام" أكدة خلالها أنه لا يوجد أحد له علاقة بظهورها، وهي حرة ولا دخل لأحد في إطلالتها.

مايان السيد: أنا حرة

وكتبت مايان السيد عبر "الإستوري": "أنا حرة أرفع أنزل دراعي، أنا مليش دعوة بعقدكوا ومليش دعوة بتريقتكوا ومليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بباطي، ربنا يشفي.. كان لازم أرد".

بداية هجوم الجمهور على مايان السيد

بدأت الواقعة حينما شاركت الفنانة مايان السيد صورا لها على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" لتنهال عليها التعليقات السلبية والانتقاد الشيد.

مايان السيد في الجونة

وكانت آخر إطلالات مايان السيد في مهرجان الجونة السينمائي حيث شاركت بالفعاليات وظهرت على السجادة الحمراء بملابس كانت محل نقد الجنيع.