غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنها تستطلع مساء غد الجمعة هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجريًا، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.



وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 (11:15) ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس الموافق 4-11-2021 إى -اليوم السابق ليوم الرؤية-.





ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، تبين أن يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).





وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان، أنه يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وأشار المعهد إلى أنه في باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة)، وفقا للحسابات الفلكية.

ومن هنا، تبين أن غرة شهر ربيع الآخر 1443 هـ فلكيًا ستكون يوم السبت الموافق السادس من نوفمبر لعام 2021 ميلاديا، و1443 هجريا.