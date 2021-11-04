تعرف على أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة غدا

ننشر لكم في السطور التالية أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة، غدا الجمعة، الموافق 5-11-2021، بهدف قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب.

انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة غدا الجمعة

وقالت محافظة الجيزة إنه تشهد 8 مناطق غدا الجمعة انقطاعا في مياه الشرب تصل لمدة 6 ساعات، نظرا لأعمال الصيانة، وهي عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي.

مواعيد انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة غدا

ويستغرق قطع المياه نحو 6 ساعات اعتبارا من غدا الجمعة الساعة 12 منتصف الليل وحتى 6 صباحا يوم السبت الموافق 2021/11/6.



أماكن انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة غدا



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

العمرانية الغربية

العمرانية الشرقية

ميدان الجيزة

جسر الكنيسة

المنيب، القصبجى

الكنيسة

أول فيصل

الطالبية



ومن جهتها، أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

وفي سياق متصل، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على الخط الساخن (125).