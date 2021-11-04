رسميا سوق أبوظبي يبدأ تداول العقود المستقبلية للأسهم

الاقتصاد
بورصة ابوظبي من الداخل
بورصة ابوظبي من الداخل
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أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية رسميًا سوق المشتقات المالية، حيث شهد السوق الخميس 4 نوفمبر بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة لمجموعة "اتصالات" و"بنك أبوظبي الأول" و"الشركة العالمية القابضة" و"أدنوك للتوزيع" و"الدار العقارية"، وستُضاف المزيد من العقود المستقبلية للأسهم المفردة في وقت لاحق من العامين الجاري والقادم.

هذا وسيطلق السوق العقود المستقبلية للمؤشرات في الربع الأول من عام 2022 قبل توسيع سوق أبوظبي للأوراق المالية محفظة منتجاته من المشتقات المالية، التي يعتمد تشغيلها على تقنيات حديثة مقدمة من ناسداك للأسواق المالية.

وستنضم ثلاث شركات لصناعة السوق، هي "كيو لصناعة السوق" التابعة لشركة القابضة ADQ، وبي اتش ام كابيتال، والرمز كابيتال إلى سوق المشتقات المالية الجديد لتوفير السيولة في المنصة الجديدة مما يعزز من كفاءة وانتظام النشاط، كما سيسهم منح رخص التداول بالهامش قصير الأجل للمزيد من الوسطاء في زيادة المشاركة في السوق. ويأتي إطلاق سوق المشتقات المالية بالتزامن مع إطلاق الطرف المقابل المركزي، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار السوق وتحسين الثقة بإمكاناته

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