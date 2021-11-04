أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-11-2021 في مصر

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أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
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يبحث الكثيرون عن أسعار الأسمنت اليوم الخميس الموافق الرابع من نوفمبر 2021،  وهي من العمليات البحثية التي يتم البحث عنها بشكل يومي نظرا لأهميتها الكبيرة والمتزايدة، والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
 

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

 

ونقدم عبر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائنا ومتابعينا الكرام، العديد من الخدمات التي تهم المواطنين من بينها أسعار الأسمنت والحديد والدواجن، إلى جانب خدماتنا المعلوماتية الخبرية التي تواكب الأحداث لحظة بلحظة.

 

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-11-2021

 

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها وقرائها الأعزاء أسعار الأسمنت اليوم الخميس في السطور التالية:

 

أسعار الأسمنت اليوم 


 

أسعار الأسمنت المسلح 1100 جنيه للطن

 

أسعار الأسمنت السويس 985 جنيها للطن

 

أسعار الأسمنت السويدي 1110 جنيهات للطن
 

أسعار الأسمنت حلوان 1060 جنيها للطن

 

أسعار الأسمنت الصخرة 965 جنيها للطن

 

أسعار الأسمنت سيناء 1130 جنيها للطن
 

أسعار الأسمنت أسوان 940  جنيها للطن

 

أسعار الأسمنت المخصوص 1060 جنيها للطن

 

أسعار الأسمنت العسكري بني سويف  1030 جنيها للطن

 

أسعار الأسمنت النصر 1060 جنيها للطن

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