قرار الفيدرالي الأمريكي يدعم الاسهم اليابانية بنهاية تعاملات اليوم

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الخميس مقتفية أثر صعود في وول ستريت بعدما كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خطط لتقليص مشتريات السندات، لكن تراجع أسهم شركة الشحن كاواساكي كيسن، رغم تسجيلها ربحا فصليا قياسيا، حد من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكي 0.93 بالمئة ليغلق عند 29794.37 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.18 بالمئة إلى 2055.56 نقطة.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة ليل الأربعاء بعد إعلان البنك المركزي خططا للبدء في تقليص مشترياته من السندات، لكنه قال إنه لن يتعجل في رفع أسعار الفائدة

ونزلت أسهم نيبون يوسين وكاواساكي كيسن حتى مع تسجيل أكبر وثالث أكبر شركات الشحن في اليابان من حيث المبيعات أرباحا فصلية قياسية مرتفعة بعد الاستفادة من زيادة معدلات الشحن وسط الاضطراب الذي عصف بسلاسل الإمداد العالمية.

ونزل سهم نيبون يوسين 8.11 بالمئة.

وقادت الخسائر الجسيمة قطاع الشحن للهبوط 6.25 بالمئة ليصبح الاسوأ أداء بين القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33.

وارتفع سهم تويوتا موتور 0.73 بالمئة بعدما أعلنت عن زيادة أفضل من المتوقع نسبتها 48 بالمئة في الربح التشغيلي بالربع الثاني ورفعت توقعات الربح بينما تستفيد من انتعاش في الطلب على السيارات وتراجع الين.

وقفز سهم فوجي فيلم هولدنجز 4.79 بالمئة بعدما رفعت شركة صناعة المعدات الطبية توقعات الربح الصافي السنوي.

وصعدت أسهم نيبون ستيل 1.71 بالمئة بعد رفع أكبر مصنع للصلب باليابان توقعات صافي الربح السنوي 41 بالمئة.