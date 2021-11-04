بعد إثارتها الجدل.. شاهد أبرز إطلالات مايان السيد عبر إنستجرام

أثارت الفنانة الشابة مايان السيد الجدل، وتصدرت تريند جوحل خلال الساعات الماضية، بسبب إطلالات مايان السيد بمهرجان الجونة على “الريد كاربت”، في دورته الخامسة.

وظهرت الفنانة مايان السيد في أكثر من صورة وهي تظهر إبطها، الأمر الذي جعل المتابعين ينتقدون هذا التصرف، ووجه نحوها بعض التعليقات السلبية، مما دفع مايان السيد للرد قائلة “انا حرة، أرفع دراعي انزل دراعي، أنا حرة. مليش دعوة بعقدكم، ومليش دعوة بتريقتكم، ومليش دعوة بتفكيركم الجنسي بباطي ربنا يشفي. كان لازم أرد”.

إطلالات مايان السيد أثارت الجدل بين الفتيات، وتساءل عدد كبير من المتابعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الروتين الذي تستخدمه، ليظهرها بهذا الشكل.

وعن أبرز إطلالات مايان السيد خلال مهرجان الجونة، ننشر لكم أشهر إطلالاتها التي قامت بنشرها عبر موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

إطلالات مايان السيد

حرصت مايان السيد على الظهور بإطلالة “سيمبل”، وفستان بسيط خالي من الاكسسوارات الكثيرة والبارزة، ولكنه حرصت على اختيار لوك أنيق مع فتحة من أحد الجانبين لتظهر قدميها والفستان مكشوف من عند الكتفين مع اختيارها تسريحة سعر انسيابي يتناسب مع شكل الفستان.

إطلالات مايان السيد

في هذه الإطلالة اختارت مايان السيد فستان مفتوح من أحد الجانبين أيضا، ومكشوف من الكتفين، ولكن الفستان كان ملفت للنظر لكونه لامع مطرز، وحرصت على ارتداء قرط رقيق هادئ وتركت شعرها خلف ظهرها يناسب إطلالتها.

إطلالات مايان السيد

قامت مايان السيد بالظهور بفستان باللون الأصفر، بإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية مع ترك شعرها إنسيابي، وفي هذا اللوك حصلت على العديد من الإعجاب من قبل الفتيات.

إطلالات مايان السيد

ارتدت مايان السيد فستان باللون الأحمر وكانت جميع صورها تدل على اشراقة وجهها، نظرا لاختياها ألوان تتلائم مع ملامح بشرتها، وفساتين تتلائم مع شكلها.

إطلالات مايان السيد

باللون الأسود الجذاب ظهرت الفنانة مايان السيد على الريد كاربت وارتدت تنورة كثيرة (سكيرت)، وهذه الغطلالة حصلت على إعجاب الفتيات.

إطلالات مايان السيد

وهذه لإطلالة تظهر فيها وهي ترفع إبطها وهذه لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة حيث ورد إنتقادات نحوها حول هذا الأمر، مما دفع الفنانة مايان السيد للرد “انا حرة”.