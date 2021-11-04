إزالة مخالفات تعيق أعمال تطوير ميدان "محطة مصر" بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المختصة بإزالة الباكيات المخالفة التي تعيق أعمال التطوير بمحطة مصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهة المنفذة للمشروع، وذلك في حملة مكبرة شارك فيها المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط، واللواء خالد الشاذلي مدير شرطة المرافق.

وأشار "الشريف" في بيان، إلى أنه تم خلال الحملة إزالة عدد من الباكيات المخالفة بحرم الترام، وتم تكليف إدارة أشغال الطريق بالحي، ووحدة التدخل السريع بمتابعة الأعمال لاستكمال إزالة جميع الباكيات التي تعترض مسار التطوير

يذكر أن محافظ الإسكندرية قد أطلق في نهاية يناير الماضي مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، بتكلفة ٢٢٧ مليون جنيه، والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، كما يتضمن تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، مع مراعاة المباني التراثية المطلة على الميدان.

وكان قد أمر المحافظ الأجهزة التنفيذية فورًا بإزالة جميع المباني والمحلات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بطريق مصطفى كامل وحرم الطريق، وعددها 13 منزلا، و16 محلًا، وقطعة أرض بمساحة ١٠٠٠ متر، وكلف بالاستغلال الأمثل لجميع المساحات التي تم إزالة التعديات منها واستخدامها لإقامة مواقف للسيارات لتعظيم موارد المحافظة.



وأشار الشريف أنه تم إزالة العديد من الإشغالات بطريق مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في إزالة ورفع جميع التعديات أول بأول، مؤكدا على عدم السماح بعودة أي مخالفات مرة أخرى بحرم الطريق وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على حقوق الدولة وأسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأضاف الشريف أن المحافظة قامت برفع كفاءة وتطوير طريق مصطفي كامل الرئيسي حيث تم تقسيم أعمال التطوير بالطريق إلى ثلاث مراحل وتم الإنتهاء من المرحلة الأولي بالكامل، ويتم حاليًا البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة.

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