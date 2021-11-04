لمدة ٣ أيام.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدني استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

ونوهت محافظة الجيزة، في بيان، بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبرى الجيزة المعدني تحديدًا للمنزل المـؤدى لشارع مراد بواقع غلـق عـدد(۱) حـاره مروريه فقط وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتداء مـن الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٥ /١٢/ ٢٠٢١ حتى الســاعة ٥ صباحا يوم الأحد الموافق ٧ /١١/٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعه علمًا بأنـه ستتم أعمـال الغلـق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيـل الحركة المرورية.

ومن جهته وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزاله أي معوقات لسرعه الانتهاء منها لتسهيل حركه سير المركبات.

وأعلنت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



