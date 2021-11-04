أسعار الدواجن اليوم الخميس 4/11/2021 في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخمميس الموافق الرابع من نوفمبر 2021 ارتفاعا بنحو جنيه، سجلة 27 جنيها وذلك من أرض المزرعة.

أسعار الدواجن

وتستهلك مصر 150 ألف طن شهريا من الدواجن، كما أن حجم الصادرات من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولار قبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار الفراخ البيضاء

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين الـ31 والـ32 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الدجاج البلدى 39 جنيهًا، وسجل سعر الأوراك 32 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر كيلو البانيه لـ70 جنيهًا، وبلغت أسعار الدواجن الساسو 37 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وبلغت أسعار الدواجن في بورصة منير السقا 27 جنيها للدواجن البيضاء، و32 جنيها للساسو، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 إلى 1.4 مليار دجاجة، ليرتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

أسعار البط اليوم الخميس

وشهدت أسعار البط اليوم الخميس 4-11-2021 استقرارا عند 45 جنيهًا للكيلو، كما يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.