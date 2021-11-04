أسعار البيض اليوم الخميس 4/11/2021 في مصر

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أسعار البيض
أسعار البيض
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استقرت أسعار البيض اليوم الخميس، الموافق الرابع من نوفمبر 2021، فى السوق المحلية، مسجلة 40 و42 جنيها للطبق فى المزرعة.

 

أسعار البيض

 

وزاد غنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، حسب تصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى ويوزيد.

 

أسعار البيض اليوم الخميس

 

وشهدت أسعار البيض اليوم الخميس استقراراعند 44 جنيهًا للطبق الأبيض، في محاولة من قبل الحكومة المصرية لزيادة إنتاجه تلبية لاحتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير.

 

أسعار البيض البلدى اليوم الخميس

 

ويحرص الكثيرون على تناول البيض البلدي حيث وصلت أسعار البيض البلدي إلى 52 جنيهًا للطبق، بينما سجلت كرتونة البيض 44 و45 جنيها.

 

أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

 

وصلت أسعار البيض الأحمر إلى 45 جنيها للطبق.

 

 

 

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