تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 4 من نوفمبر لعام 2021 إلى الثلاثاء المقبل، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة لطقس خلال هذه شهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، كما يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.



وأوضحت الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وأعلنت الأرصاد تعرض البلا لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



واعتبارا من غدا الجمعة وحتى الإثنين، تتوقع الأرصاد تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

