أسعار السمك اليوم الخميس 4-11-2021 فى مصر بمختلف أنواعه

تعتبر أسعار السمك من المور المهمة للكثيرين، الذين يبحثون بشكل يومي لمعرفتها، حيث يعد أحد أهم الأطعمة التي تحرص فئة كبيرة على تناولها لما لها من فوائد كبيرة على الصحة.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أسعار السمك اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في السطور التالية:

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك الدنيس 170 جنيهًا.

أسعار كيلو الكابوريا تتراوح بين 100 و160 جنيهًا.

أسعار كيلو السبيط 200 جنيه.

أسعار السمك البلطى تتراوح بين 35 و45 جنيها للكيلو.

أسعار السمك البورى تتراوح بين 55 و70 جنيهًا.

أسعار السمك المكرونة السويسى تندرج بين 55 و80 جنيهًا.

أسعار السمك المجمد فى مصر

أسعار السمك المكرونة المجمدة يتراوح بين بين 20 و30 جنيهًا.

أسعار السمك القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري بين 150 و300 جنيهًا.

أسعار السمك الثعابين 200 جنيه.

أسعار السمك اليوم في أسواق الجمملة

أسعار السمك البلطي تراوحت بين 17 و26 جنيها.

أسعار الكابوريا حول 30 و130 جنيها.

أسعار السمك الدنيس بين 90 و130 جنيهًا.

أسعار السمك المرجان من 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار السمك الثعابين من 50 إلى 230 جنيهًا.

أسعار السمك المكرونة بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار السمك البورى بين 32 و50 جنيها.