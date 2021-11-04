أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 4-11-2021 في أسواق الجملة والتجزئة

يبحث المواطنون بمختلف طبقاتهم عن أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، حيث أنها سلعا استراتيجية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، التغير في أسعارها يؤرق البعض.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أسعار الخضروات والفاكهة في السطور التالية:

وسجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس الموافق الرابع من نوفمبر 2021 ارتفاعا مجددا، حيث تتفاوت الأسعار من مكان لآخر ومن تاجر لآخر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الطماطم بين 3الي 5.5 جنيهات.

البطاطس 10جنيهات.

البصل الاحمر 5جنيهات.

الخيار والفلفل الرومي 8 جنيهات.

الباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

أسعار قفص الطماطم بسوق العبور يبدأ من 30جنيها إلى 80 جنيها.

أسعار قفص الطماطم بسوق، أكتوبر 90جنيها للقفص بوزن 22كجم.

أسعار قفص الطماطم في بورسعيد يسجل 110 جنيها بوزن 37 كجم.

أسعار الخضروات اليوم

ربطة البقدونس الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا.

ربطة الملوخية 2 جنيه.

كيلو البامية 22 جنيها.

كيلوالبسلة 20 جنيها.

الفلفل الألوان 16جنيها.

الخيار 6 إلى 8جنيهات.

الباذنجان الرومي 4 جنيهات إلى 5.

كيلو ورق العنب 40 جنيها.

الفلفل الحار الأحمر 15جنيها،والفلفل الحامي 8جنيهات.

الكوسة 8 جنيهات، والفاصوليا 10جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

الجوافة تراوحت بين 6.5 إلى 7.5جنيه.

الموز البلدي من 5 إلي 12.5جنيه.

الموز المستورد 30 جنيها.

البلح البرحي 35 جنيها.

التفاح الأخضر من 12 إلى 30 جنيها.

البلح 5 جنيهات.

الرمان تراوح بين 6.5 إلى 7.5 جنيه.

التفاح الأصفر 20 جنيها.

البرقوق الأسود 40جنيها.

التفاح الفرنساوي 30 جنيها.

سعر المانجو تراوح بين 25 إلى 35 جنيها للكيلو.

سعر المانجو الفص 80 جنيها،والعويسي من 35 إلى 40 جنيها، والنعومي 35جنيها.