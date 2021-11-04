غرفة صناعة التعدين باتحاد الصناعات تعلن قائمة الفائزين بعضوية مجلس إدارتها 2021-2025

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎أعلنت غرفة صناعة التعدين والبترول باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الخميس، إنتهائها من إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارتها لدورة 2021-2025، وفقا لقانون الجديد المنظم لانتخابات اتحاد الصناعات.

وأوضحت الغرفة أن الانتخابات أسفرت عن فوز 12 مرشحا لفئات المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتزكية، حي فاز على قائمة في قائمة المنشآت الكبيرة كل من عادل يحيى شركة سيناء للمنجنيز، وعبد اللطيف الكردي الشركة المصرية والمعادن بالفيوم، وأيمن نجيب، الجمعية التعاونية للبترول، ومحمد إبراهيم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

و فاز على قائمة المنشآت المتوسطة خالد أبو بكر شركة ماستر جاس، وعماد عبد الرزاق حسن عبد الرزاق، شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة، ومحمد سعد الدين، شركة غازتون لنقل وتوصيل الغاز، حسانين محمد حسانين شركة الغاز الطبيعي للسيارات/ كارجاس.

وفاز على قائمة المنشآت الصغيرة كل منامر أبو بكر شركة كويل انرجي، ومحمد المليجي شركة بترول خليج السويس/ جابكو، وسعيد عبد المنعم شركة خالدة للبترول، وبهاء غبريال جيد غبريال شركة ريال مصر للمحاجر.

ومن المقرر بعد الانتهاء من انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف سوف يجتمع كل مجلس إدارة على حدة خلال شهر من إعلان النتائج برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وممثل الغرفة بمجلس إدارة الاتحاد.