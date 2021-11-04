وصفة سهلة.. حضري رقاق باللحمة المفرومة في المنزل

نقدم لك عزيزتي ست البيت طريقة تحضير رقاق باللحمة المفرومة اللذيذ في المنزل يمكنك إعداده وتجهيزه على مائدة الطعام لأفراد أسرتك عن طريق اتباع المقادير وطريقة التحضير التالية للحصول على الطعم المظبوط

مقادير رقاق باللحمة المفرومة



- رقاق: 12 رقاقة (جاف)

- مرق دجاج: 3 اكواب

- لحم مفروم: نصف كيلو (عصاج)

- الزبدة: ربع كوب



طريقة تحضير رقاق باللحمة المفرومة



حمي الفرن على حرارة 180.

ادهني صينية فرن دائرية بالزبدة.

اغمسي ورقة الرقاق في المرق لمدة ثانية واحدة ثم رصيها في الصينية.

ادهني الورقة بالزبدة من أعلى، ثم كرري العملية على أربع ورقات أخرى.

وزعي اللحم المفروم على الورقة السادسة.

كرري غمس أوراق الرقاق ودهنها بالزبدة مع الأوراق المتبقية.

ادهني الوجه بالزبدة.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة ثم اقلبيها عندما تحمر القاعدة.

أعيدي الصينية مرة أخرى إلى الفرن لمدة 15 دقيقة.

قدمي الرقاق مع السلطة الخضراء لأفراد أسرتك وبالهنا والشفا