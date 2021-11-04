لرجيم صحي.. حضري صينية الباذنجان بالفرن

لرجيم صحي وللحصول على ووزن رشيق وقوام ممشوق، نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير صينية الباذنجان بالفرن للحصول على وصفة سهلة بتكاليف بسيطة ومفيدة في حين اتباعك حمية غذائية:

مقادير صينية الباذنجان بالفرن

- الباذنجان: 4 حبات (مقطع شرائح)

- زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

- الثوم: فصّان (مفروم)

- طماطم: 2 حبة (مفرومة)

- الفلفل الأخضر: 2 حبة (مقطع)

- ملح: حسب الرغبة



طريقة تحضير صينية الباذنجان بالفرن

حمي الفرن على درجة 180.

رصي الباذنجان في صينية الفرن مع رش بعض رذاذ الزيت، وأدخليه في الفرن حتى يتحول لونه إلى الذهبي.

في وعاء، اخلطي كلًا من الثوم المفروم والطماطم والفلفل المقطع والملح.

أخرجي الباذنجان ثم أضيفي خليط الطماطم، وأدخلي الباذنجان مجددًا لمدة 5 دقائق.

ضعي صينية الباذنجان 5 دقائق إضافية على الشواية حتى يحمر الوجه وقدميها بالهنا والشفا على مائدة الطعام، وبهذا تكوني قد جهزتي صينية باذنجان شهية مناسبة لرجيم صحي.