الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 5/11/2021 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، وأوضحت الأرصاد أن طقس الغد أن معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعهاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، لافتة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.



وعن الأحوال الجوية في البحرين المتوسط والأحمر، شهد البحر المتوسط طقس خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، كما تكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية.

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا

القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 15

سيوة 31 15

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 17

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 18

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 27 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 30 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 34 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22