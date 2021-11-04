عاجل - الإعلان عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعاون محمد عادل كل من أحمد حسام ويوسف البساطي، على أن يتولى أمين عمر مهمة الحكم الرابع، ويدير أحمد الغندور تقنية الفيديو ويعاونه كل من عبد العزيز السيد وسامي هلهل.

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك في القمة 123 ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا الجمعة.

وتنقل مباراة الأهلي ضد الزمالك التي يحتضنها ملعب القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.