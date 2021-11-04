رد جرئ من مايان السيد بعد تعرضها للتنمر

تصدرت الفنانة مايان السيد مؤشرات بحث محرك جوجل اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 في مصر، وذلك بسبب ردها الجرئ بعد تعرضها للانتقاد والتنمر من قبل الجمهور على إطلاتها.

رد مايان السيد

ردت الفنانة الشابة مايان السيد، على الإنتقادات التي تعرضت لها مؤخرا من قبل متابعيها عبر السوشيال ميديا، بسبب إطلالاتها الأخيرة.

وكتبت مايان، عبر خاصة الققس في موقع الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنا حرة.. أرفع ذراعي، أنزل ذراعي، أنا حرة.. أنا مليش دعوة بعقدكوا، ومليش دعوة بتريقتكوا، ومليش دعوة بتفكيركوا الجنسي.. ربنا يشفي.. كان لازم أرد".

وتشارك مايان السيد، بفيلم "المحكمة" الذي يتناول قصص واقعية عن قضايا مختلفة، وتدور الأحداث كلها في يوم واحد داخل المحكمة في إطار درامي اجتماعي.

فيلم "المحكمة" من المقرر طرحه بالسينمات يوم 24 نوفمبر الجاري، وهو تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، أحمد خالد صالح وأحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.