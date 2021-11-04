حسن شاكوش مطلوب على جوجل بسبب ريهام سعيد

احتل المطرب الشعبي حسن شاكوش ترينداتجوجل، وذلك بعد إعلانه عن تنازله عن القضية التي أقامها ضد الإعلامية ريهام سعيد بعد أن رفضت دعواها التي أقامتها ضده في 28 أكتوبر الماضي.

تفاصيل تنازل حسن شاكوش عن القضية

كما أعلن شاكوش من خلال فيديو علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الإعلامية ريهام سعيد قد رُفضت دعواها المقامة ضده بالسب والقذف، وأن دعواه ضدها ما زالت مستمرة، لكنه أعلن عن تنازله عن القضية قائلا "عفا الله عما سلف ومسامحها وسأتنازل عن القضية دون أي شيء".

وترجع قصة الخلاف بين حسن شاكوش وريهام سعيد إلي مايو الماضي، عندما كانت ريهام ضيفة في برنامج شيخ الحارة والجريئة، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها وابنتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير، وعند حضوره للحفل طلب مبلغًا ماليًا كبيرا له وللفرقة المرافقة، لكنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ.

فرد عليها شاكوش في فيديو بعد ذلك مؤكدا أنه طلب منها مبلغ 30 ألف جنيه، فقالت له "هتاخد 30 ألفا وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية أخذت 10 آلاف جنيه وأديتهم لفرقتي"، موضحا أنه عندما ذهب للحفل اكتشف أنها قامت بدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد الحضور كبيرا، قائلا: "هي قالتلي أن المكان فيه 20 شخصا، لكن لقيت في نحو 300 شخص"، ولفت أنها بعد ذلك اتصل إعداد برنامجها به ليظهر معها لكنه رفض، لترد بعد ذلك عليه في فيديو وصفته بألفاظ كانت دافعا له لتقديم دعوي سب وقذف.