ننشر سعر الذهب اليوم عيار ٢١ في محلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم عيار
سعر الذهب اليوم عيار ٢١
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يبحث الناس عن سعر الذهب اليوم عيار ٢١، حيث شهدت أسعار الذهب تراجع  بنحو 10جنيهات أمس بسبب ارتفاع سعر الدولار، وانخفاض أسعار الذهب فى تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1763 دولارا للأوقية.

ونستعرض معكم في السطور التالية سعر الذهب اليوم عيار ٢١:

 

سعر الذهب اليوم  في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 514 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 660 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 771 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو881 جنيهًا.

 

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3،218جنيه.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو  7.710 جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15،420 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6274 جنيهًا.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

 

مواصفات الذهب

تنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

 

سعر الذهب اليوم عالميا

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمائة أثناء التعاملات، أمس الأربعاء، لتلامس أدنى مستوى في أسبوعين قبيل قرار حاسم من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويخشى المستثمرون أنه سينتج عنه تقليص أسرع من المتوقع لإجراءات التحفيز الضخمة التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

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