الأدلة الجنائية تعاين حادث مقتل مسن وزوجته بالإسكندرية

وصل قبل قليل فريق البحث الجنائي بالإسكندرية، لمعاينة موقع حادث مقتل زوج مُسن وزوجته بمنطقة الحضرة شرقي المحافظة.

وكان تقدم حفيد المجني عليهم ببلاغ إلى قسم شرطة باب شرقي بالعثور عليهم مصابين، وبالتنقل لموقع البلاغ تبين لقوات المباحث أن هناك شبهة جنائية، فيما ترددت أنباء عن علاقة ابنهم البالغ من العمر 40 عاما بالحادث.

تلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية، حيث تبين من الفحص بعد وصول قوات البحث الجنائي، أن أحد الاشخاص تقدم ببلاغ إلى هيئة الإسعاف، على أنهم مصابين داخل الشقة، وبعد الاطلاع على الهوية الشخصية تبين أن الزوج يُدعى «عباس سليمان»، يبلغ من العمر 81 سنة، والزوجة “نجاه عبده”، 80 سنة.

انتقلت قوات الأمن والبحث الجنائي في رقم 16 من شارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط الإسكندرية، حيث تم تحرير محضر الواقعة وإبلاغ النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيقات، إضافة إلى السماع لكافة اقوال الشهود العيان.

وقررت النيابة العامة نقل جثماني الزوجين إلى مشرحة كوم الدكة، لحين عرضهما على الطب الشرعي.