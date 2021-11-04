الاحوال المدنية تنجح فى تحقيق نقلة نوعية بماكينة السجل المدنى الذكى لإصدار 4 وثائق والتحقق من هوية طالبى الخدمة بالوجه والاصابع

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية لمواكبة التطور التكنولوجى وإتباع توجهات الدولة فى التحول الرقمى الكامل بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وإستمرارًا لجهود قطاع الاحوال المدنية لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمات للمواطنين من خلال زيادة الاستفادة من التطور التقنى والتكنولوجى.. إنتهى القطاع من تفعيل ماكينة السجل المدنى الذكى ذات الخدمات المتعددة ودخولها الخدمة فى عدة مواقع تمهيدًا لتعميمها على أوسع نطاق جغرافى.

ياتى ذلك فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إليكترونيًا وحرص وزارة الداخلية على سرعة تعظيم الاستفادة من الامكانيات التكنولوجية المتاحة للوصول إلى منظومة التحول الرقمى الكامل بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات ورفع معدل رضا المواطنين.

ولأول مرة فى مصر يتم تقديم خدمات إليكترونية مع التحقق من هوية طالب الخدمة وهو ما إنفرد به قطاع الاحوال المدنية بإستخدم هذه الخاصية بالسجل المدنى الذكى عن طريق "بصمات الاصابع والوجه " والتحقق من هوية المواطن بنسبة 100 % بمطابقته مع قاعدة البيانات الموجودة بقطاع الاحوال المدنية لحظيًا أثناء إنهاء الخدمة.

بالاضافة إلى نجاح قطاع الاحوال المدنية من تطوير منظومة السجل الذكى وتمكينها من توسيع خدماتها للمواطنين دون أن تقتصر على طباعة شهادة الميلاد فقط فيستطيع المواطن أيضًا إستخراج " وثيقة الوفاة – وثيقة الزواج – وثيقة الطلاق " إليكترونيًا دون تدخل بشرى وتقوم الماكينة بالتعرف على طالب الخدمة من خلال " بصمات الاصابع أو الوجه " ومطابقتها بقاعدة البيانات المسجلة بقطاع الاحوال المدنية ويستطيع المواطن تنفيذ عملية طباعة أى وثيقة فى أقل من 3 دقائق من خلال إتباع التعليمات ويتم الدفع "كاش" وإستلام إيصال السداد عن طريق الماكينة .

والجدير بالذكر أن "السجل المدنى الذكى" يعمل على مدار ال24 ساعة طوال أيام الاسبوع ومتاح بثلاث مواقع هى " ديوان عام قطاع الاحوال المدنية بالعباسية – مول سيتى ستارز بمدينة نصر – مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر " وذلك كمرحلة اولى تمهيدًا لإنتشارها على أوسع نطاق بأماكن التسوق والتجمعات السكانية بمحافظات مصر.

هذا إلى جانب إستمرار القطاع فى زيادة عدد منافذ تقديم خدمات قطاع الاحوال المدنية للتيسير على المواطنين وتخفيف حدة التكدس على طلب الخدمة ببعض المناطق فقد إنتهى القطاع من تجهيز 4 منافذ جديدة مؤهلة تكنولوجيًا بجميع الامكانيات لتأدية جميع الخدمات وتقع فى "مول أفينيو " بالرحاب و"مول سيتى سنتر" بألماظة و"مول تاون سنتر " بمدينة السلام و "مول كارفور طنطا " بمحافظة الغربية.

ماكينة السجل المدنى الذكى

ماكينة السجل المدنى الذكى

ماكينة السجل المدنى الذكى

ماكينة السجل المدنى الذكى

ماكينة السجل المدنى الذكى

ماكينة السجل المدنى الذكى

ماكينة السجل المدنى الذكى

ماكينة السجل المدنى الذكى

ماكينة السجل المدنى الذكى