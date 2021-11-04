تجهاز نمية المشروعات:10.4 مليار جنيه قيمة تمويل مشروعات المرأة خلال 7 سنوات



قالت مدير المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سالي سعدة إن الجهاز قام بضخ 10.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة تم من خلالها تمويل 675 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بمختلف المحافظات منذ يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2021.

جاء ذلك في كلمتها اليوم /الخميس/ خلال مؤتمر (الاستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي)، والذي يعقد بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر وينظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي.

وأضافت سعدة أن تمويل هذه المشروعات يأتي في إطار اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر لإقامة مشروعات صغيرة جديدة تساعد المواطنين خاصة الشباب والمرأة على توفير موارد اقتصادية مناسبة تعمل على تحسين مستوى معيشتهم. وأوضحت أن الجهاز ينفذ عددا من المبادرات المتنوعة لدعم وتمكين المرأة في مجالات الحرف التقليدية بمحافظات (الوادي الجديد - البحر الأحمر - المنيا - شمال سيناء - الفيوم)، مشيرة إلى أن الجهاز يعتبر أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على شهادة ختم النوع الاجتماعي gender seal عام 2019.

وأكدت أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية، وثاني دولة على مستوى العالم التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين التعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وهو بمثابة شهادة عالمية يتم منحها للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

واستعرضت مختلف أنشطته المالية وغير المالية التي يقدمها لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودوره في دعم أنشطة المرأة بالتعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل التواصل التجاري والصناعي بين ملايين النساء من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة ورائدات الأعمال بالقارة في 38 دولة، من خلال إطلاق منصة (صوت 50 مليون امرأة أفريقية) عام 2020 تحت رعاية منظمة الكوميسا.

وعلى هامش المؤتمر، جرى تنظيم معرض لعدد من أصحاب المشروعات الصغيرة من السيدات حيث عرضن منتجات يدوية متميزة لاقت إعجاب الحضور.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد وقع مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب - إحدى الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية; للتوسع في تمويل ودعم مشروعات المرأة المصرية، وتوفير فرص عمل لائقة والعمل على تنمية استدامة المشروعات المملوكة للمرأة، على أن يتيح الجهاز بمقتضى هذه المذكرة الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة المشروعات وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بتشجيع العمل الحر كما سيقوم بتدريب المدربين على برامج ريادة الأعمال للمرأة لإيجاد قاعدة من المدربين في مصر والدول الأعضاء بالاتحاد.