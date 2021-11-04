خطوات تسجيل جواز السفر الصحي Egypt Health Passport للحصول على شهادة تلقي لقاح كورونا

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جواز السفر الصحي
جواز السفر الصحي Egypt Health Passport
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تصدرت Egypt Health Passport محركات بحث الإنترنت حيث يريد المواطنين معرفة  خطوات تسجيل جواز السفر الصحي Egypt Health Passport للحصول على شهادة تلقي لقاح كورونا، بعد قرار وزارة الصحة الجديد بشان التطبيق.

ونستعرض معكم في السطور التالية خطوات تسجيل جواز السفر الصحي Egypt Health Passport للحصول على شهادة تلقي لقاح كورونا، حيث جلبت  وزارة الصحة للمواطنين إمكانية تحميل تطبيق جوازالسفر الصحي "Egypt Health Passport  عبر الهاتف الذكي، لإصدار شهادات تلقي لقاح كورونا إلكترونيًا ويكون بديلا للشهادات الورقية.

 

خطوات تسجيل جواز السفر الصحي Egypt Health Passport

 

  • عليك تنزليل  التطبيق من جوجل بلاي 
  • افتح التطبيق وادخال رقم البطاقة أو جواز السفر.
  • إدخال رقم الطلب الخاص بالحصول على لقاح كورونا.
  • سيتم إرسال كود تأكيد لرقم الهاتف المسجل عبر موقع تسجيل كورونا التابع لوزارة الصحة.
  • سيطلب إدخال الكود في التطبيق.
  • التقاط صورة بالكاميرا عبر الهاتف
  • تحديد رمز السري.
  • دفع الرسوم وتقدر بنحو 100 جنيه باستخدام بطاقات الائتمان، أو الفيزا.

 

مميزات تطبيق جواز السفر الصحي Egypt Health Passport

كما  يتضمن تطبيق جواز سفر صحي Egypt Health Passport  خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح).
و يتيح التطبيق خاصية "promote mode"، والتي تتيح معرفة الحاصلين على اللقاح في أي تجمع من التجمعات، أو داخل أي منشأة، وإظهار لون واحد من الألوان السابق ذكرها، ويمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد اعلن بعدم السماح للموظفين بدخول المؤسسات والمنشآت الحكومية دون الحصول على شهادة اثبات الحصول على تطعيم فيروس كورونا، ليتصدر جواز السفر الصحي التريند علي محرك البحث جوجل بعد تزايد البحث من جانب المواطنين علي كل التفاصيل الخاصة به.

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