تداول 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت تداول 13 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية - في بيان اليوم الخميس - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر وصول 4 سفن فيما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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