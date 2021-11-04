تداول 29759 طن بضائع عامة ومتنوعة و337 شاحنة بمواني البحر الاحمر



شهدت مواني البحر الاحمر تداول ( 29759 طن ) بضائع عامة ومتنوعة و( 337 شاحنة ) شملت حركة الصادرات ( 25542 طن ) بضائع عامة و( 242 شاحنة ) شملت حركة الواردات ( 4217 طن ) بضائع عامة و( 95 شاحنة ) حيث يتواجد ( 10 ) سفن علي ارصفة المواني.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل والسفينة دليلة بينما غادر الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس والحرية وتم تصدير 25000 طن فوسفات و180 شاحنة واستقبال 70 شاحنة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسيناء ( وصول / سفر ) حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 217 طن وتصدير 62 شاحنة بحمولة 542 طن

كما استقبل ميناء السويس السفينة اكرام لتفريغ حمولة 4000 طن ردة