افتتاح المعرض الدائم لـ "مركز عجمان لريادة الأعمال"

افتتحت غرفة تجارة وصناعة عجمان، "مركز عجمان لريادة الأعمال" التابع لها، والذي تسعى من خلاله إلى توفير منصة تسويقية مستدامة لرواد ورائدات الأعمال في إمارة عجمان، وتقديم مزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال والاستثمار.

حضر الافتتاح كل من الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وسعادة سالم بن أحمد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما حضر الافتتاح الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وعضوات مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسعادة منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وسعادة سامي محمد شعبان، المدير العام لجمعية أسواق عجمان التعاونية، إلى جانب كل من سعادة صبوحي عطار، رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والتجار وأصحاب الاعمال.

وأعلنت الغرفة عن الافتتاح التشغيلي للمعرض الدائم التابع للمركز بنسبة تشغيلية تصل إلى 50%، حيث وجهت الدعوة لجميع رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الفرص التي يتيحها مركز عجمان لريادة الأعمال.

وأشادت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، بمستوى الخدمات التي يوفرها المركز لرواد ورائدات الأعمال وكذلك تنوع المشاريع والمنتجات المشاركة بالمعرض الدائم في المركز، مؤكدة أن مركز عجمان لريادة الأعمال يمثل إضافة نوعية لاقتصاد الإمارة لما يوفره من خدمات لقطاع الأعمال ككل، وأثنت على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان ودوره في تمكين المرأة بشكل خاص وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تجسد توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأكدت سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، أن المركز يشكل إضافة نوعية لحزمة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها غرفة عجمان لدعم قطاع الاعمال في الإمارة والمساهمة في تطوير أعمال رواد ورائدات الأعمال، من خلال تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتوفير كافة المقومات اللازمة لتطويرها وتنميتها بشكل مستدام وبما يعزز من تنافسية عجمان الاقتصادية، ويواكب رؤية القيادة الرشيدة في ضرورة تكاتف الجهات الحكومية لتنويع المزايا والفرص بقطاع ريادة الأعمال في الدولة ودعم مساهمته في مشاريع الدولة للخمسين القادمة.

وأوضح خالد الشامسي، مدير مركز عجمان لريادة الأعمال، أن المركز تم تصميمه بشكل يضمن توفير مجموعة واسعة من الخدمات التي تحقق قيمة مضافة لرواد ورائدات الأعمال بأسعار تنافسية، تسمح لهم بممارسة أعمالهم بأفضل صورة والترويج لها ضمن أوسع نطاق. كما يوفر المركز قاعات تدريب ومركز ابتكار ومكاتب مخصصة للمنشآت الخاصة من الشركات.

وشملت فعاليات الافتتاح جولة تعريفية على المحلات المشاركة في المعرض الدائم للمركز، والتي تنوعت بين محال للعطور والأشغال اليدوية والملابس والأغذية والمشروبات والهدايا وتقديم الخدمات الاستشارية وغيرها من الأنشطة التجارية.

وصاحبت الافتتاح أنشطة متنوعة ضمت تنظيم معرض لوحات للفنان إبراهيم العوضي، وعروض شعبية، وعقد عدد من الورش التدريبية وتقديم خدمات استشارات لرواد الأعمال بالتعاون مع مركز رواد للاستشارات الإدارية والتدريب.