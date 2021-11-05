ما حقيقة ارتفاع أسعار الفول؟.. نقيب الفلاحين يُجيب (فيديو)

أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، حقيقة ارتفاع أسعار الفول، قائلًا "الأسعار شهدت ارتفاع نسبي ولكنها أقل مقارنة بالعام قبل الماضي الذي وصل فيه سعر الكيلو للفول البلدي إلى 35 جنيهًا".

وقال "أبو صدام" في اتصال هاتفي ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن أسعار الفول تختلف ما إذا كان مستورد أو محلي.

وأضاف أن سعر الكيلو بالنسبة للفول المدمس المستورد تتراوح ما بين 11 إلى 13 جنيهًا للكيلو، في حين تتراوح أسعار الفول المدمس البلدي من 16 إلى 23 جنيهًا للحبة الرفيعة ومن 16 إلى 18 جنيهًا للحبة العريضة.

وتابع: "مصر مستوردة للفول والعدس على الرغم من أن هناك 120 ألف فدان لزراعة الفول و2000 فدان من العدس ولكن هذه المساحات تقلصت نظرًا لعدم استقرار أسعارها وتعب الفلاحين في تسويقها وإصابتهم ببعض الأمراض".

واستطرد: "كل هذا تسبب في حدوث عزف عن هذه الزراعة وبدأت الدولة تهتم بهم وتنشط موضوع الزراعة ومقاومة للأمراض التي تصيب الفول ومن أهما مرض التبقع".

وأرجع السبب في ارتفاع الأسعار حاليًا إلى تزايد الطلب مع قلة المعروض وهذا بسبب ارتفاع أسعار البقوليات في العالم وقلة الإنتاجية نتيجة للتقلبات المناخية.

واستطرد: "منقدرش نجبر الفلاح على زراعة محصول معين لأنه لا يوجد دورة زراعية في مصر ولكن نتوقع أن يكون هناك زيادة للمساحات المزروعة من الفول العام المقبل".